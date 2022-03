GF Vip, Barù duro con Jessica Selassié: “Non mi piace e non la frequenterò fuori da qua”

Il GF Vip sta per terminare, e nelle ultime battute Barù ha sganciato la bomba contro Jessica Selassié: "Non mi piace e non ci uscirò una volta fuori".

Come in ogni edizione, all’interno della Casa del Grande Fratello sono nate amicizie ed intrecci amorosi.

Tra le coppie più amate dai fan del GF Vip c’è sicuramente il duo “Jerù“, composto dal nobile Barù e dalla principessa etiope Jessica Selassié.

I due hanno intrapreso un rapporto molto particolare: abbracci, coccole e confessioni, ma anche momenti di distacco e di “tira e molla”. A frenare l’entusiasmo dei fan però, sono arrivate le dichiarazioni fredde e brusche di Gherardo “Barù” Gaetani.

«Se c’è qualcosa con Jessica? No, non c’è niente Giucas, sono io che non voglio. No, non mi piace. Mi piace, ma non in quel senso che pensate, mi piace come amica, ci scherzo, mi fa ridere, mi diverto, insomma è così. Però secondo me lei vuole di più da me. Comunque è una donna seria. Fatemi uscire di qui e respirare, ma no, non credo proprio che la frequenterò fuori».