GF Vip, Barù minaccia di lasciare la Casa: i motivi

Nella casa del Grande Fratello Vip 6 Barù ha minacciato di lasciare il programma per alcune frasi che sarebbero state pronunciate da Nathaly Caldonazzo.

Barù minaccia di lasciare il GF Vip

Alcune affermazioni di Nathaly Caldonazzo hanno creato un putiferio al GF Vip, ma mentre i concorrenti hanno riportato le affermazioni gravi pronunciate dalla showgirl, Alfonso Signorini ha affermato che gli autori non sarebbero stati in possesso delle registrazioni in cui lei avrebbe pronunciato le frasi incriminate.

Barù, nel frattempo, ha minacciato di lasciare il programma qualora la verità non dovesse venire a galla:

“Io l’ho detto in confessionale che se ho sentito delle cose spero che escano, perché se non escono sappiate che io vado fuori”.

Sophie e l’accusa contro Nathaly

In diretta tv è stata Sophie Codegoni a scagliarsi contro Nathaly Caldonazzo per le frasi incriminate. Dopo aver nominato la showgirl, la Codegoni ha dichiarato:

“Ho sempre apprezzato la sua coerenza nel dire le cose, però quando si va oltre non ci sto più.

Ci sono state varie frasi che mi sono state riferite, apprezzo la sincerità, l’essere senza filtri poi diventa arrogante. Ha detto che Jessica e Lulù sono protette dagli zingari perchè sono delle zingare”. Alfonso Signorini ha replicato:

“Noi non l’abbiamo sentita, per quello che ne so non è mai andata in onda”. Sophie allora ha replicato a sua volta: “Ci sono frasi troppo forti che vengono costantemente giustificate. Ho sentito spesso frasi razziste, maleducate e cattive nei confronti di molte persone qui dentro”.

Come andrà a finire la vicenda?