Gf Vip, Barù rimprovera Jessica: “Siamo a tavola un po’ di decoro”

Barù si è detto scioccato da alcuni comportamenti di Jessica, la quale si è arrabbiata per i rimproveri ricevuti. "Ma vai a cag**e", ha reagito.

Al Gf Vip sbocciano nuovi amori (forse tra Barù e Jessica), altri si ritrovano (probabilmente tra Delia e Alex) e altri ancora aspettano di rivedersi lontano da Cinecittà (come Miriana e Biagio, ma anche Lulù e Manuel). Tuttavia, nella casa più spiata e chiacchierata d’Italia non mancano neppure i litigi e i momenti di tensione.

È successo anche tra Jessica e Barù, che ha rimproverato la giovane principessa per alcuni suoi comportamenti. Lei, tuttavia, non ha gradito e ha subito reagito.

Gf Vip, Barù rimprovera Jessica: cos’è successo?

Se c’è davvero del tenero tra Barù e Jessica non è dato a sapere. La maggiore delle sorelle Selassié non ha mai nascosto di essere attratta dal fascino del coinquilino, sebbene teme non possa nascere nulla tra loro (almeno finché resteranno tra le mura di Cinecittà).

Lui, invece, alterna momenti di distacco ad attimi più dolci e romantici. Spesso la stuzzica, ma a volte evita effusioni e momenti di tenerezza.

Se son rose fioriranno, intanto però i due non nascondono il rapporto sempre più stretto che li unisce. Eppure non mancano i momenti di tensione. Con il tono diretto che lo contraddistingue, Barù si è rivolto a Jessica dicendo: “Sono scioccato da questi comportamenti.

Ma dai, siamo a tavola un po’ di decoro“.

Jessica, infatti, aveva appena assunto pose sensuali avvicinandosi al suo “amico speciale”. Lui però non è rimasto affatto contento.

La reazione di Jessica

Dopo il rimprovero di Barù, Jessica non è rimasta ad ascoltare, ma ha reagito stizzita.

“Ma vai a cag**e. Ma non te lo ha detto mai nessuno?”, sono state le parole di Jessica. Barù, tuttavia, ha ribadito: “Un minimo, un minimo di buon esempio”.

Il battibecco è proseguito e la principessa ha subito replicato: “Senti chi parla poi”.