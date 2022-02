GF Vip, Basciano in nomination: “Sophie, tu lotta fino alla fine”

Alessandro Basciano è finito in nomination e si è lasciato andare ad alcune romantiche confessioni con Sophie Codegoni.

Alessandro Basciano è in nomination e, per questo, potrebbe presto lasciare la casa del GF Vip. All’interno nel reality show, durante quelle che potrebbe essere le sue ultime ore nella casa di Cinecittà, si è lasciato andare a un momento di tenerezza insieme alla fidanzata Sophie Codegoni.

Alessandro Basciano e Sophie Codegoni

Il sentimento tra Alessandro Basciano e Sophie Codegoni è progressivamente cresciuto durante l’esperienza che i due hanno vissuto insieme all’interno del reality show e, a poche ore da quella che potrebbe essere la sua eliminazione dalla casa, Basciano si è lasciato andare ad alcune tenere confidenze con la modella, che ha incoraggiato a resistere senza di lui all’interno della Casa.

“Se dovessi uscire combatti fino alla fine per rimanere qui dentro.

Ti trasmetto tutte le energie, basta che arrivi fino alla fine. E te lo dissi fin dal primo giorno in cui abbiamo iniziato a parlare, ce la fai”, ha scritto Alessandro Basciano, e ancora: “Poi fuori faccio il panico, questo te lo prometto”.

Alti e bassi con Sophie

Nonostante tra i due sia esplosa la passione nella csa del GF Vip non sono mancate anche le liti e, più volte, Sophie ha preteso di sapere “cosa fossero” lei e Basciano. “Siamo due persone che stanno bene insieme, contenta?”, ha replicato in un’occasione Basciano, che in queste ore sembra aver ritrovato con lei l’armonia.

I due continueranno a frequentarsi anche dopo la fine del programma? In tanti tra i loro fan sperano di saperne di più e si chiedono se davvero Basciano verrà eliminato dallo show.