GF Vip, Berlusconi cancella le repliche: Onestini svela il rimprovero degli autori

Pier Silvio Berlusconi ha deciso di non mandare in onda le repliche del GF Vip a causa delle troppe parolacce pronunciare dai concorrenti. I Vipponi sembrano essere stati messi al corrente della cosa, tanto che Luca Onestini ne ha parlato con Davide Donadei.

GF Vip: Berlusconi cancella le repliche

Dopo l’ultima puntata del GF Vip, Pier Silvio Berlusconi ha deciso di cancellare le repliche del reality. Il motivo? Le troppe parolacce pronunciate dai Vipponi nel corso delle dirette. A quanto pare, i concorrenti sono stati messi al corrente di quanto sta accanendo, tanto che Luca Onestini si è sfogato con Davide Donadei sulla “ramanzina” che gli hanno fatto gli autori in confessionale.

Luca Onestini: cosa gli hanno detto gli autori?

A letto insieme a Davide, Luca ha parlato della “ramanzina” che gli hanno fatto gli autori in confessionale. Onestini non ha detto chiaramente che il rimprovero si riferisse alla decisione di Berlusconi sulle repliche, ma ha parlato di “un botto di cose” che sono andate in onda in “puntata“. Il riferimento, quindi, sembra chiaro.

GF Vip: cambio di rotta in vista della finale

Non si può negare che in questa edizione del GF Vip, l’eccesso di volgarità e i toni accesi delle discussioni siano al centro di tutte le dirette. Molto probabilmente, nel corso della puntata del 6 marzo 2023, Alfonso Signorini farà l’ennesimo rimprovero ai concorrenti.