GF Vip, Berti contro Antonella: "Una brutta rappresentante della gioventù"

Puntata del GF Vip particolarmente difficile per Antonella Fiordelisi, che si è vista sbugiardare in diretta tv.

Contro di lei anche l’opinionista Orietta Berti, che l’ha descritta come una “brutta rappresentante della gioventù italiana“.

Il rapporto tra Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria è giunto al capolinea. Nel corso dell’ultima diretta del GF Vip, Alfonso Signorini ha messo spalle al muro la coppia e ha invitato le opinioniste a dire la loro. Mentre Sonia Bruganelli ha difeso con i denti la Vippona, Orietta Berti si è scagliata contro di lei.

Orietta, che fin dall’inizio del GF Vip non ha mai apprezzato Antonella per il suo modo di fare, ha tuonato:

“In questa società prevale l’arroganza e l’ignoranza. Come mai nella Casa tutti hanno qualcosa da dire ad Antonella? Io non voglio dire niente su di lei, per me è diventata trasparente! È una ragazza che non si fa dare consigli, sa solo dire che ha un milione di follower. Cosa farà lei nella vita? Quando escono dal GF dopo tre settimane spariscono, lei non ha mai rispettato nessuno, nemmeno le persone che le danno una opinione. È una brutta rappresentante per la gioventù italiana”.