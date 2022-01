Biagio D'Anelli, dopo la sua eliminazione dal Grande Fratello Vip, ha attaccato Sophie Codegoni, definendola come una persona falsa e incoerente.

Biagio D’Anelli, dopo la sua eliminazione dal Grande Fratello Vip, ha attaccato Sophie Codegoni, definendola come una persona falsa e incoerente.

GF Vip, Biagio D’Anelli contro Sophie Codegoni per l’avvicinamento ad Alessandro

Sophie Codegoni, dopo aver lasciato in fretta Gianmaria Antinolfi ed essersi avvicinata ad Alessandro Basciano, è finita al centro delle polemiche.

Biagio D’Anelli ha commentato la situazione che si è creata in casa, andando contro la ragazza. Dopo il triangolo Alex Belli, Soleil Sorge e Delia Duran, il pubblico ha assistito alla nascita della relazione tra Sophie Codegoni e Alessandro Basciano, in cui sono state coinvolte anche Soleil e Jessica.

GF Vip, Biagio D’Anelli contro Sophie Codegoni: le polemiche

Sophie Codegoni si sta lasciando andare sempre di più con Alessandro Basciano, nonostante a Capodanno ci siano stati dei problemi.

Ha deluso l’amica Jessica Selassié ed è finita anche al centro delle polemiche a causa del suo comportamento. Secondo il pubblico, la Codegoni non è stata leale e Basciano si è semplicemente accontentato della prima donna che è caduta ai suoi piedi. In molti pensano che se fosse stata Soleil o Jessica per lui sarebbe stato uguale. Il loro avvicinamento ha colpito anche Gianmaria, che è stato lasciato con grande fretta, dopo settimane di corteggiamento per riuscire a conquistare la fiducia di Sophie.

Biagio D’Anelli ha un’opinione molto precisa su quanto accaduto.

GF Vip, Biagio D’Anelli contro Sophie Codegoni: “Falsa e incoerente”

Biagio D’Anelli ha vissuto da vicino l’inizio della passione tra Sophie Codegoni e Alessandro Basciano, ma ha dimostrato di essere molto scettico. “È ancora presto, Sophie l’ho sempre vista incoerente. Avevo Gianmaria che veniva sbattuto dal letto alle 5 del mattino, lei poi mi fece il giorno dopo il finto moralismo, dicendo che prima di dormire con un uomo devono passare secoli.

Il giorno dopo, invece, Sophie dormiva con lei nel letto. Sophie è come i soldi del Monopoli, falsa” ha dichiarato Biagio, a Casa Chi.