GF Vip, Biagio D’Anelli si dichiara a Miriana con un aereo: “Ti a…”

Biagio D'Anelli ha scritto una dichiarazione a Miriana Trevisan e ha inviato un messaggio aereo sulla casa del GF Vip.

Pur avendo lasciato la casa del GF Vip 6 Biagio D’Anelli non smette di pensare a Miriana Trevisan e grazie a un piccolo aereo ha fatto recapitare un messaggio alla showgirl.

Biagio D’Anelli e Miriana Trevisan: il messaggio

Biagio D’Anelli continua a pensare a Miriana Trevisan e, nelle ultime ore, ha deciso di sorprendere la showgirl con una sorpresa particolare. Insieme ai fan ha infatti deciso di far partire un aereo che volasse sopra la casa del GF Vip 6 e nel messaggio trasportato dal velivolo ha fatto scrivere: “Brutta ti a…spettiamo fuori! Biagio + fans”. Il messaggio ha ovviamente riempito di felicità Miriana, che ha abbracciato commossa i suoi compagni d’avventura.

Tra lei e Biagio era scattato il bacio al GF Vip ma il concorrente è stato eliminato prima che tra lui e Miriana potesse davvero nascere qualcosa.

Biagio D’Anelli e Miriana: la relazione

I due sono rimasti d’accordo che, quando anche Miriana lascerà la casa del GF Vip, avranno finalmente modo di vedersi e comprendere se tra loro possa nascere qualcosa di più che una semplice amicizia. “Tra me e Miriana le cose non sono cambiate, anzi, la voglia di conoscerci e stare insieme e continuare a viverci è sempre più forte, questa distanza non fa che avvicinarmi sempre di più a lei e alla voglia di rivederla”, ha dichiarato Biagio D’Anelli.

Biagio D’Anelli non segue più Miriana sui social

Nei giorni scorsi lo stesso Biagio ha svelato però di aver smesso di seguire Miriana Trevisan sui social. Il motivo? La persona che gestirebbe i canali social della showgirl avrebbe più volte lanciato frecciatine all’indirizzo dello stesso Biagio. “Siccome non conosco chi sia, ci tengo a dire che la mancanza di rispetto non viene fatta a me ma a Miriana stessa”, ha dichiarato Biagio D’Anelli sulla questione.