GF Vip, Biagio D’Anelli non segue più Miriana Trevisan sui social: “Ho ricevuto segnalazioni…”

I fan del Grande Fratello Vip hanno segnalato un particolare sviluppo che riguarda la relazione tra Miriana Trevisan e l’ex gieffino Biagio D’Anelli. L’opinionista, infatti, ha smesso di seguire la showgirl sui social e ne ha recentemente spiegato il motivo.

I fan del Grande Fratello Vip sono sempre estremamente attenti a ciò che accade non solo all’interno della Casa più spiata d’Italia ma anche a ciò che riguarda gli ex concorrenti che hanno lasciato il reality nel corso delle scorse settimane.

In questo contesto, infatti, i telespettatori hanno notato che Biagio D’Anelli ha smesso di seguire Miriana Trevisan sui social, con la quale aveva iniziato una intensa liaison bruscamente interrotta a causa dell’eliminazione dell’esperto di gossip dal reality.

Sin dal suo ingresso nella Casa del GF Vip, sia Biagio D’Anelli che Miriana Trevisan hanno descritto il loro legame asserendo che vi sia stato un autentico colpo di fulmine e, nonostante tutte le critiche ricevute fuori e dentro lo show dirette soprattutto verso la showgirl, la coppia ha deciso di non lasciarsi influenzare dalle opinioni altrui.

In più di una circostanza, inoltre, l’esperto di gossip ha difeso l’ex volto di Non è la Rai e ha anche dichiarato di essere pronto ad affrontare una nuova quarantena pur di poter rientrare nella Casa anche per pochi minuti e riabbracciare la donna.

Per questo motivo, quindi, la decisione di Biagio d’Anelli di smettere di seguire Miriana Trevisan sui social ha destabilizzato e confuso i fan.

Il motivo per il quale l’ex gieffino ha smesso di seguire la showgirl sui social, tuttavia, è stato spiegato dallo stesso Biagio D’Anelli, che ha affermato: “Poiché mi state scrivendo in tantissimo riguardo il mio aver unfollowato il profilo ufficiale di Miriana, ci tengo a precisare delle cose ‘estremamente importanti’: chi gestisce il profilo di Miriana probabilmente non ha una buona considerazione di me, in quanto ho ricevuto diverse segnalazioni riguardanti cose scritte da chiunque ci sia dietro il suo profilo. Siccome non conosco chi sia, ci tengo a dire che la mancanza di rispetto non viene fatta a me ma a Miriana stessa – e ha aggiunto –. Tra me e Miriana le cose non sono cambiate, anzi, la voglia di conoscerci e stare insieme e continuare a viverci è sempre più forte”.