GF Vip, Bortuzzo abbandonerà la casa: ecco cosa ha dichiarato il padre

Manuel Bortuzzo, concorrente del GF Vip 6, è pronto a lasciare il gioco, a spiegare le motivazioni che giustificano la scelta di Manuel è stato il padre.

Manuel Bortuzzo è pronto a concludere a breve la sua esperienza all’interno della casa del Grande Fratello Vip, il concorrente protagonista della sesta edizione, dovrà allontanarsi dal reality per motivi legati alla sua salute.

Una notizia che era stata già anticipata dallo stesso Manuel Bortuzzo ai suoi compagni d’avventura, è stata definitivamente confermata dal padre dello stesso, in una recente intervista rilasciata a Fanpage: Manuel è pronto a lasciare la casa del Grande Fratello Vip 6.

L’imminente abbandono del reality da parte di Bortuzzo non sarà dunque una sorpresa per i coinquilini della casa più spiata d’Italia, pochi giorni prima di Capodanno, infatti, Manuel aveva detto ai suoi compagni queste parole:

“Io lascio, me ne vado. Perchè pensavate che sarei arrivato fino a marzo? Ma no”.

A confermare che Manuel Bortuzzo abbandonerà presto il gioco del GF Vip, è stato Franco Bortuzzo, che in una recente intervista rilasciata a Fanpage, ha spiegato le motivazioni che stanno dietro la scelta del nuotatore:

E sulla perdita di peso del figlio, Franco Bortuzzo ha aggiunto:

“Lui non si è mai avvicinato alla cucina, ma come vedi c’è la ressa attorno al cibo. Lui non chiede mai nulla, mangia quello che gli viene dato senza discutere. E poi è stanco”.