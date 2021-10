GF Vip, Bortuzzo vuole rompere con Lucrezia ma poi la bacia, i fan: “Incoerente”

Alcuni fan si sono scagliati via social contro Manuel Bortuzzo per le modalità in cui ha trattato Lulù Hailé Selassié al GF Vip.

I fan del Grande Fratello Vip hanno affermato di essere stufi per il comportamento di Manuel Bortuzzo che, dopo aver detto di voler troncare con Lulù Hailé Selassié, è stato sorpreso mentre la baciava.

Manuel Bortuzzo e Lulù: i fan

In tanti tra i fan del GF Vip hanno accusato Manuel Bortuzzo di incoerenza dopo che il nuotatore si è sfogato con Aldo Montano affermando di voler troncare la sua relazione appena nata con Lulù Hailé Selassié. A seguire il nuotatore è stato ripreso dalle telecamere mentre baciava con trasporto la principessa etiope, e pertanto sembra che al momento non abbia intenzione di mettere fine alla loro liaison.

“La cosa fuori è stata ingigantita, non siamo fidanzati solo perché ci siamo baciati.

Percepisco che lei non riuscirà mai ad adattarsi al mio stile di vita, quindi preferisco dire basta”, aveva detto Bortuzzo ad Aldo Montano in merito alla discendente di Hailé Selassié.

Manuel Bortuzzo: i genitori

Nei giorni scorsi anche i genitori del nuotatore si erano espressi sulla sua storia con Lulù Hailé Selassié affermando di non essere del tutto favorevoli: “Conoscendo mio figlio sono sicuro che al momento sia una buona amicizia e niente più.

Prima di parlare di una ragazza che possa stare al suo fianco ne farei passare di acqua sotto i ponti. C’è una forte simpatia, un po’ di corteggiamento, sono ragazzi, se non lo fanno loro chi lo deve fare? Non ho mai messo bocca nelle scelte sentimentali dei miei figli, sono tranquillo, ho quattro figli responsabili. Per questo i fidanzati dei miei figli sono sempre bene accetti in casa nostra”, aveva dichiarato il padre del nuotatore.

Manuel Bortuzzo e Lulù: la gelosia

Ad aver sollevato discussioni è stata anche la forte gelosia manifestata da Lulù nei confronti di tutte le ragazze che si sono avvicinate al nuotatore, compresa l’ex fidanzata Federica Pizzi (intervenuta nel corso di una diretta con una romantica lettera indirizzata a lui). Anche le sorelle di Lulù Hailé Selassié hanno lasciato intendere di trovare fastidioso il comportamento della ragazza (con cui sono al GF Vip in qualità di unico concorrente). Quale sarà l’epilogo della vicenda? Bortuzzo troverà il coraggio di mettere fine alla liaison con Lulù?

Foto per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy