GF Vip, Bruganelli contro Antonella: “Se fossi la madre di Edoardo andrei lì col lanciafiamme”

Sonia Bruganelli si è scagliata contro Antonella Fiordelisi e ha espresso la sua opinione su lei e Edoardo al GF Vip.

L’opinionista del GF Vip Sonia Bruganelli ha stroncato Antonella Fiordelisi che, a suo avviso, sarebbe “basica, elementare” per il suo modo di agire all’interno della Casa.

Sonia Bruganelli contro Antonella Fiordelisi

A quanto pare Sonia Bruganelli non ha una grande ammirazione verso Antonella Fiordelisi che, secondo lei, sarebbe estremamente prevedibile e agirebbe esattamente come il personaggio che in questi anni avrebbe imparato a far conoscere ai suoi fan attraverso i social.

“Si immedesimano in quello che vorrebbero essere e fanno delle figure terribili. Antonella è una di quelle. È divertente averla in Casa ma non riesce a prescindere dal ruolo che ha deciso di avere, in Casa. Antonella è una che tu lanci il reagente e lei automaticamente reagisce in quella dinamica li. È abbastanza basica. Elementare. Tu sai già”, ha dichiarato l’opinionista che, a seguire, ha detto la sua anche sul conto di Edoardo Donnamaria che, all’interno della Casa, si è avvicinato proprio ad Antonella.

“Io se fossi stata la madre di Edoardo mi avrebbero dovuto togliere dalla Casa con il lanciafiamme. Io andavo da mio figlio e gli dicevo “adesso tu torni a Casa e ci facciamo altri ventiquattro anni di mutazione”, ha dichiarato la moglie di Paolo Bonolis, che ha anche aggiunto che secondo lei Edoardo non avrebbe dignità con Antonella:

“Cioè proprio sul rapporto con le donne… un briciolo di dignità cavolo.

Edoardo non lo so se gioca. Fino ad ora come immagine di vittima non mi sembra uno che si compiaccia di questo. Ne sta uscendo in maniera virilmente con un grande punto interrogativo”, ha affermato. Nelle ultime ore al GF Vip Edoardo ha dato prova di essere geloso di Antonino Spinalbese, che aveva consolato Antonella nel magazzino del reality show dopo il suo confronto con Gianluca Benincasa.