La situazione al Grande Fratello Vip è molto tesa.

Tra Alfonso Signorini, Edoardo Tavassi e Luca Onestini sono scoppiate delle polemiche. I due concorrenti sono stati puniti dopo la festa di Carnevale.

La festa di Carnevale al Grande Fratello 7

Il fatto incriminato riguarda la festa di Carnevale nella casa del Grande Fratello Vip. Durante la festa in maschera la situazione sembra essere sfuggita di mano. Oriana Marzoli ha avuto un’accesa discussione con Martina Nasoni, poi è stata attaccata da alcuni vipponi con, a detta sua, parole pesanti e violenza .L’influencer è stata attaccata anche dal conduttore Alfonso Signorini e dalle opinioniste e ha chiesto di mostrare i video in cui veniva aggredita, ma è stato riferito che questi filmati non esistono e che ce ne sarebbero alcuni contro di lei, che non possono essere mostrati.

Dopo questa bufera, Alfonso Signorini ha punito in modo severo i concorrenti dopo i brutti episodi, che per i prossimi 15 giorni dovranno fare i conti con un budget settimanale dimezzato.

Secondo i concorrenti le clip di cui parla la produzione non esistono

Il primo ad intervenire sulla vicenda è stato Luca Onestini. “Anche questa roba che dicono che lei abbia detto delle cose e ci sono i video. Se ci fossero stati, te li facevano vedere” ha dichiarato.

“Hanno detto che certe cose non le fanno vedere, ma di che? Appena succede qualcosa sono tutti pronti” ha aggiunto Tavassi. I concorrenti non credono alla versione del programma e l’atmosfera della casa è sempre più tesa. “Il GF vuole un clima ‘peace and love’ però: ogni puntata manda in onda almeno un’ora di liti e scontri; toglie il GF Game Night che offriva sano divertimento; ignora le coppie carine e belle, per dare spazio solo a quelle piene di insulti e tossicità; non mostra un momento bellissimo ed emozionante come la sorpresa di San Valentino di Edoardoa Micol servano le liti per essere protagonisti.

Se volete un altro a cambiare voi” ha dichiarato Emanuela Fuin, mamma di Edoardo Tavassi.