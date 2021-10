Gf Vip, bufera su Jessica Hailé Selassié: cos’è successo

Jessica Hailé Selassié è finita nell'occhio del ciclone per una sua affermazione al GF Vip 6.

Jessica Hailé Selassié: la frase razzista

Jessica Hailé Selassié è finita nell’occhio del ciclone per una frase pronunciata all’interno del GF Vip 6.

Riferendosi a un rider che non riusciva a capirla, la principessa etiope ha dichiarato: “Vabbè non era italiano ovviamente. Puoi immaginare cosa era…”. La sua affermazione ha generato un vero e proprio putiferio in rete dove in tanti si sono scagliati contro di lei.

“‘Non era italiano ovviamente…quindi puoi immaginare cos’era’ Jessica che caz*** significa?”, ha scritto un utente via social, mentre un altro ha tuonato: “Significa che le prime snob del ca*** sono loro e il razzismo non l’hanno mai sentito sulla propria pelle se parlano con strafottenza dei ragazzi stranieri che si fanno il mazzo per guadagnare 2 euro!! Poi si offendono per un ‘urlate come le scimmie’”.

Jessica Hailé Selassié: chi è

Jessica Hailé Selassié è una delle tre principesse etiopi approdate al Grande Fratello Vip 6. Pur non avendo titoli nobiliari, le tre discendolo dalla stirpe dell’imperatore di Etiopia Hailé Selassié. Tutte e tre sarebbero richissime e avrebbero addirittura un maggiordomo e cameriere personale.

Jessica Hailé Selassié e le sorelle

Pur essendo molto unite nella casa del GF Vip le sorelle Selassié hanno finito per avere qualche discussione: in particolare il comportamento di Lulù Hailé Selassié nei confronti di Manuel Bortuzzo non ha fatto piacere alle sue due sorelle.

Più volte Clarissa e Jessica hanno provato a mettere a freno la gelosia della sorella che sembra aver preso una vera e propria infatuazione per il nuotatore.

Bortuzzo, dal canto suo, ha messo in chiaro di non voler più avere una relazione sentimentale con la principessa. “Non trovo il senso di abbracciarti. Tu fai il tuo percorso, io faccio il mio. Mi sento a disagio quando vuoi abbracciarmi o coccolarmi”, ha dichiarato il nuotatore mettendo fine alla relazione con Lulù, e ancora: “ Non mi piace essere toccato, e per questo non mi avvicino troppo a te.

Non sono venuto qui con l’idea di fare questo, quindi non riesco ad entrare in questa parte. A volte sento che se mi sbilanciassi un po’ di più fingerei, ed è anche questo che mi blocca un po’’”