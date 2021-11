A causa di ascolti non proprio brillanti, Mediaset avrebbe deciso di cancellare il daytime del GF Vip delle 18.

Mediaset: il daytime del GF Vip cancellato

L’appuntamento con il Grande Fratello Vip era previsto dal lunedì al venerdì su Italia 1 alle ore 18 ma sembra che, a causa di ascolti non proprio buoni (sempre il 2% di share, ma anche ascolti inferiori a questa cifra) Mediaset avrebbe deciso di cancellare l’appuntamento con il daytime del programma tv, inserendo al suo posto la sitcom Due uomini e mezzo.

Il reality condotto da Alfonso Signorini – che andrà avanti fino a marzo – verrà quindi trasmesso nella fascia delle 13.10 e quella delle 16.40 su Canale 5, oltre alla diretta no-stop di Mediaset Extra.

Il GF Vip: gli ascolti del reality show

Gli ascolti del reality show sarebbero stati comunque abbastanza positivi da spingere Mediaset a prolungare il programma fino a marzo (lo show è iniziato a settembre). Per questo nelle prossime settimane all’interno della Casa del reality show è atteso l’ingresso di alcuni nuovi volti vip che andranno a prendere il posto dei concorrenti intenzionati a lasciare la casa del programma.

Ancora non sono emerse conferme riguardanti l’identità dei nuovi concorrenti, ma secondo indiscrezioni tra questi potrebbero esservi Maria Monsé, Patrizia Pellegrino, Natalie Caldonazzo e Vera Gemma. Altri nomi che secondo i rumor in circolazione potrebbero apparire nel cast di questa edizione del reality show sono quelli di Valentina Nulli Augusti, Valeria Marini e Giacomo Urtis, Biagio D’Anelli e Adelaide De Martino. Tra questi avrebbe dovuto esservi anche Giorgio Manetti, che invece ha smentito la notizia della sua partecipazione al famoso programma tv.

GF Vip: Giorgio Manetti

Per il momento Giorgio Manetti, ex volto di Uomini e Donne e ex compagno di Gemma Galgani, ha invece smentito la notizia della sua presunta partecipazione al programma, anche se ha ammesso che avrebbe ricevuto un’offerta per entrare all’interno dello show.

“Non ho alcun rimorso per aver rifiutato di partecipare al GF Vip” ha rivelato il “Gabbiano”, e ancora:“Dopo una cordialissima conversazione con Alfonso Signorini e lo staff dirigenziale del programma, ci ho riflettuto e dopo una buona dormita ho comunicato la mia decisione, ringraziandoli per avermi considerato come uno dei possibili partecipanti”.