GF Vip, Carolina Marconi parla di Marco Bellavia: la regia la censura, ma qualche dettaglio si coglie.

Carolina Marconi è stata censurata dalla regia del GF Vip perché è tornata a parlare del caso Marco Bellavia. La Vippona stava esponendo dettagli inediti, che hanno immediatamente attirato l’attenzione dei telespettatori.

GF Vip, Carolina su Bellavia: la regia le censura

Momento di confidenze nella casa del GF Vip. Carolina Marconi si stava sfogando con Wilma Goich nel giardinetto, quando la regia ha deciso di censurarla. Il motivo? La Vippona stava raccontando dettagli inediti sul caso Marco Bellavia. Prima che gli autori del reality cambiassero inquadratura, i fan sono comunque riusciti a cogliere qualche parola che fa pensare.

Le parole di Carolina su Bellavia

Carolina ha dichiarato:

“Quando sono entrata qua in questa trasmissione, poi è successa sta cosa qua di Marco. Marco dormiva nella stessa stanza mia. E quindi vedere che lui di notte piangeva, piangeva e piangeva, lo sentivo. Andavo in confessionale e dicevo ‘Fate qualcosa, venite. Perché questa persona piange sempre, non sta bene, piange. Intervenite, però poi vedevo che loro…”.

A questo punto, la regia l’ha censurata, spostando l’inquadratura su Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi.

Cosa voleva raccontare Carolina?

La regia ha censurato Carolina perché il discorso che stava facendo poteva essere scomodo per il GF Vip? E’ questa la domanda più gettonata tra i fan. In effetti, la Marconi ha portato alla luce un dettaglio non indifferente: quando Bellavia ha iniziato a stare male, lei è andata in confessionale per chiedere aiuto ma è stata ignorata.

Di certo, tutta la verità su quanto accaduto nella Casa non verrà mai fuori.