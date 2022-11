Carolina Marconi si è sfogata contro la produzione del GF Vip e ha minacciato di lasciare il reality show.

Nelle ultime ore al GF Vip Carolina Marconi ha manifestato la sua frustrazione per come la starebbero trattando gli autori dello show e ha minacciato di lasciare la Casa.

Carolina Marcon minaccia il ritiro dal GF Vip

Nell’ultima diretta del GF Vip Carolina Marconi si è scagliata contro Alfonso Signorini e la produzione del programma e nelle ultime ore è tornata a parlare della vicenda dopo che, in confessionale, avrebbe avuto modo di cofrontarsi con gli autori che, secondo lei, vorrebbero metterla al centro di polemiche e faide interne alla casa senza curarsi del fatto che lei abbia deciso di partecipare al GF Vip per parlare della sua esperienza con il cancro.

Carolina ha quindi ipotizzato di lasciare al più presto il reality show e rinunciare quindi ai soldi che le farebbero comodo in vista del suo desiderio di cercare una gravidanza.

“Io non me la sento più… Loro mi volevano aizzare, io ho detto che piuttosto rinuncio ai soldi che mi fanno tanto comodo per la mia gravidanza, rinuncio alla permanenza e me ne vado”, ha affermato in seguito alla vicenda sfogandosi con Sofia Giaele, e ancora: “Stavo per farlo.

Sembra che gli autori stessi non mi vogliano…”. In tanti tra i fan del reality show si chiedono se la vicenda avrà ulteriori sviluppi e se, nella prossima diretta, Signorini tornerà ad affrontare la quesitone.

Lo sfogo contro Signorini

Nel suo ultimo sfogo contro Alfonso Signorini in diretta tv, Carolina Marconi aveva tuonato: “Tu dici di volermi bene? Tu sai perché sono qui, tu dici di conoscermi – ha detto Carolina a Signorini con un tono molto determinato -.

Sono al Gf per dimostrare che una donna dopo il tumore può tornare a vivere, quanto me ne può fregare di litigare per queste cose? Una cosa che non sopporto è la falsità se io faccio qualcosa lo faccio con il cuore e me ne posso benissimo andare stasera dal Gf, vado via”. Sulla vicenda emergeranno ulteriori sviluppi?