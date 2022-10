GF Vip, caso Marco Bellavia: Signorini vuole dimezzare i cachet

GF Vip, caso Marco Bellavia: Alfonso Signorini vuole dimezzare i cachet dei concorrenti che hanno bullizzato l'ex volto di Bim Bum Bam.

Il caso Marco Bellavia continua a far discuetere. Secondo alcune indiscrezioni, Alfonso Signorini è talmente arrabbiato che starebbe pensando di dimezzare i cachet dei Vipponi che hanno bullizzato l’ex volto di Bim Bum Bam.

GF Vip, caso Marco Bellavia: Signorini dimezza i cachet

Nel corso dell’ultima puntata del GF Vip 7, Alfonso Signorini ha affrontato il caso Marco Bellavia. Il conduttore è riuscito a parlare di un argomento estremamente delicato senza deludere i telespettatori, anche se qualcuno sperava in qualche provvedimento disciplinare in più. Il bullismo è stato punito con la squalifica di Ginevra Lamborghini e l’eliminazione di Giovanni Ciacci, con un televoto flash che l’ha visto giocarsela con Gegia, Patrizia Rossetti ed Elenoire Ferruzzi.

I fan del reality più spiato d’Italia avrebbero voluto vedere puniti anche Charlie Gnocchi, Wilma Goich, Cristina Quaranta e Carolina Marconi, ma si sono comunque accontentati. Signorini, però, vorrebbe dimezzare i cachet di tutti i Vipponi che si sono macchiati di bullismo.

L’indiscrezione su Alfonso Signorini

Secondo un’indiscrezione dell’ultima ore, Alfonso starebbe pensando di diminuire i compensi dei concorrenti che hanno maltrattato Bellavia. Ad esclusione di Luca Salatino, George Ciupilan e Antonella Fiordelisi, se il chiacchiericcio dovesse corrispondere a verità, gli altri dovrebbero ottenere cachet settimanali quasi dimezzati.

Wilma e Pamela, che percespiscono 10.000 euro a settimana, dovrebbero scendere a 7.000. Quanti guadagnano 3.000 euro ogni 7 giorni, arriverebbero a intascarne meno di 2.000.

Marco Bellavia pronto a tornare al GF Vip

In attesa di scoprire se l’indiscrezione sui cachet dimezzati rappresenta la realtà dei fatti, sappiamo che Marco Bellavia sta per tornare al GF Vip. L’ex volto di Bim Bum Bam dovrebbe tornare in studio per avere un confronto con gli altri concorrenti, poi, tra qualche settimana, potrebbe rivestire i panni di Vippone.