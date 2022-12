Gf Vip, Charlie Gnocchi si è scontrato con Tavassi e Daniele: le accuse in studio

Nella casa del Gf Vip ci sono state diverse tensioni ed è così che la puntata andata in onda lunedì 12 dicembre è iniziata con le discussioni alquanto accese che sono avvenute tra Charlie Gnocchi ed Edoardo Tavassi.

Altrettanto accesi gli scontri che ci sono stati con Daniele Dal Moro.

Gf Vip, Scontro acceso tra Charlie Gnocchi ed Edoardo Tavassi

In apertura di puntata è stata fatta vedere una clip nel quale è stato fatto il punto su alcune incomprensioni che ci sono state negli ultimi giorni. Tavassi dal canto suo ha definito Gnocchi un incoerente, oltre che falso. Edoardo ha poi rimarcato ciò di cui è convinto: “L’incoerenza non mi piace, non c’è da chiarire nulla, perchè il suo pensiero lo dice in quel momento e poi è un altro.

Se pensi che quando c’è stato lo scherzo ha attaccato gente che gli vuole bene come Luca”.

Daniele: “In lui vedevo la parte buona”

Charlie Gnocchi ha detto poi cosa ne pensa di Dal Moro: “Daniele è un bravo ragazzo ma se non stai dalla sua parte è la fine. Ultimamente nella casa ammetto che ha più accoglienza in un gruppo”.

Quest’ultimo ha poi replicato tempestivamente: “Io con Charlie non ho nulla. Ci siamo scambiati idee e consigli fina all’altro giorno. Io vedevo in lui la parte buona e ora vedo che a me dice una cosa e a Patrizia ne dice un’altra due domande me le faccio”.