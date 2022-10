GF Vip, Charlie Gnocchi smaschera Edoardo: “Ha una fidanzata”

Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi sono sempre più vicini, ma c'è chi sospetta che lui abbia una fidanzata.

Nella casa del GF Vip Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi sembrano essere sempre più vicini e intanto, secondo Charlie Gnocchi, il concorrente avrebbe una fidanzata rimasta ad attenderlo fuori dalla Casa.

Charlie Gnocchi e Edoardo Donnamaria

Negli ultimi giorni al GF Vip è diventato sempre più evidente l’interessamento di Edoardo Donnamaria nei confronti di Antonella Fiordelisi e i due concorrenti del reality show sono praticamente inseparabili.

Nonostante questo Charlie Gnocchi, fratello di Gene Gnocchi e anche lui concorrente del reality show, avrebbe sussurrato a Alberto De Pisis che Edoardo avrebbe già una fidanzata, rimasta ad attenderlo fuori dalla Casa. La questione ovviamente resta senza conferma e in tanti si chiedono come la prenderà Antonella qualora venga messa a parte della questione.

La dichiarazione di Edoardo a Antonella

Nei giorni scorsi Edoardo si è praticamente dichiarato a Antonella Fiordelisi e, a seguire, ha espresso i suoi sentimenti nei suoi confronti anche difronte agli altri concorrenti.

“Hai fatto sempre e soltanto come ti pare in questi giorni, quindi… Tanto non ti mollo.

Devi essere molto più convincente di così. Col ca**o proprio che ti mollo, guarda. Sai come ti mollo? Col ca**o. Col ca**o proprio. Sono disposto a fare un’altra puntata così, ti giuro. Con quelli che mi rompono il ca**o, con te che mi rifai la scenetta così. Io rivengo qui da te… Certo, si potrebbe stare un po’ meglio ma vabbè. Anche così va bene”, ha detto Edoardo alla Fiordelisi lasciando intendere il suo interessamento nei suoi confronti.

La relazione tra i due è destinata a durare?