GF Vip, chi non ci sarà: smentiti Ricciarelli, Malgioglio, Argento e Morgan

Molte delle indiscrezioni riguardanti i possibili opinionisti del GF Vip 7 sono state smentite. Tutto quello che c'è da sapere.

Nonostante il chiacchiericcio sempre più insistente riguardante i possibili nomi che comporranno il cast del GF Vip 7 al momento i possibili opinionti più in vista sono stati tutti smentiti.

Gf Vip 7: le smentite

In un primo momento era circolata l’ipotesi riguardante la possibile partecipazione di Katia Ricciarelli al GF Vip 7 in qualità d’opinionista dopo che la tenore era stata una delle concorrenti più discusse della sesta edizione del reality show.

La questione è stata smentita dalla stessa tenore, che ha affermato di non voler prendere un altro impegno a lungo termine dopo i lunghi mesi trascorsi nella casa del reality show. A seguire Signorini ha smentito anche la notizia della presunta partecipazione di Cristiano Malgioglio in veste di opinionista al GF Vip, così come sono state smentite anche quelle riguardanti Morgan e Asia Argento nel ruolo all’interno dello show.

Il magazine The Pipol ha fatto sapere anche che, con tutte le probabilità, neanche Amanda Lear e Heather Parisi commenteranno il GF Vip.

“Morgan, Amanda Lear, Malgioglio, Katia Ricciarelli e soprattutto Heather Parisi non commenteranno il GF Vip”, scrive il magazine.

In tanti si chiedono dunque chi vestirà i panni di opinionista ora che Adriana Volpe e Sonia Bruganelli hanno confermato che non ci saranno, ma sulla questione attualmnte non è dato sapere di più