Gf Vip, chi sarà il prossimo eliminato? Giucas Casella non ha dubbi: “Antonio Medugno uscirà sicuramente”

"Antonio uscirà sicuramente. Dimmi un motivo per cui non dovrebbe uscire", commenta Giucas parlando con Davide nel giardino del Gf Vip.

Si avvicina la finale del Gf Vip, che vanta tra i protagonisti assoluti Giucas Casella. Con la sua ironia, la sua aria sempre sulle nuvole, le sue incomprensioni e la sua gentilezza, Giucas ha conquistato il grande pubblico fedele al reality più seguito di Canale 5 e si è fatto conoscere in una veste tutta nuova.

Pensando alla nuova puntata, quella di giovedì 3 marzo, Giucas è convinto che la nomination non darà scampo ad Antonio Medugno: sarà davvero lui il nuovo eliminato?

Gf Vip, per Giucas Casella il prossimo eliminato sarà Antonio Medugno

Giucas Casella si è concesso una chiacchierata con l’amico Davide Silvestri, un concorrente tra i più amati della nuova edizione del Grande Fratello Vip, grazie alla sua grinta, alla sua umiltà, alla simpatia e alla bontà che gli appartengono.

Commentando le prossime nomination, a poche settimane dalla finale, Casella ha dichiarato: “Io, ormai, nomino chi mi ha nominato. Pure tu fai così?”. L’attore ha risposto: “L’unica che mi ha nominato ultimamente è Soleil. Dovrei restituirgliene una. Poi, non mi ha nominato più nessuno. A parte Antonio, ma l’ho già nominato”.

A tal proposito Giucas non ha dubbi: “Antonio uscirà sicuramente. Dimmi un motivo per cui non dovrebbe uscire”.

“L’ultima volta è andato forte. Ha superato la nomination e il televoto flash”, gli ha ricordato Davide. Giucas ha parlato di Antonio Medugno e ha replicato: “Ci stava perché è un bravo ragazzo, però non è che abbia fatto sei mesi. È un bravo ragazzo, ma ce ne sono diecimila ragazzi bravi. A me piace anche, mi fa impazzire, non mi ha mai votato”.