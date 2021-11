Gf Vip: chi sarà il settimo eliminato dalla casa?

Venerdì 5 novembre 2021 torna il Grande Fratello Vip. Nel corso della puntata ci sarà un nuovo eliminato. Ecco cosa dicono i sondaggi.

Torna, venerdì 5 novembre 2021, il consueto appuntamento con il Grande Fratello Vip. Il reality di Alfonso Signorini, che chiuderà addirittura il 14 marzo 2022, torna su Canale 5 con una nuova e infuocatissima puntata. Ci sarà anche una nuova eliminazione.

Dopo le uscite a sorpresa di Raffaella Fico e di Ainnette Stephens, chi sarà il prossimo inquilino che dovrà abbandonare la casa più spiata d’Italia?

Chi uscirà dal Grande Fratello Vip?

In nomination questa settimana sono finiti Gianmaria Antinolfi, Jo Squillo, Soleil Sorge e Nicola Pisu. Tutti, nel bene o nel male, stanno facendo parlare di se nel corso di queste settimane nel loft di Cinecittà. Nicola Pisu ha attirato l’attenzione del pubblico per la sua storia d’amore con la showgirl Miriana Trevisan.

La mamma di lui, Patrizia, non sembra però vedere di buon occhio questa frequentazione che procede tra alti e bassi. Soleil e Gianmaria, dopo settimane in cui si sono fatti la guerra, sembrano aver trovato un punto di equilibrio. Jo Squillo ha dato pochi squilli in queste 7 settimane di gioco.

I sondaggi sul prossimo eliminato del Grande Fratello Vip

Cosa dicono i sondaggi? Chi sarà ad abbandonare la casa del Grande Fratello Vip? Anche questa settimana il televoto è al positivo e i sondaggi non sembrano lasciare scampo ad una concorrente.

Si tratterebbe di Jo Squillo.

Jo Squillo lascerà la casa del Grande Fratello Vip?

In tutti i sondaggi per la cantante e attivista, non ci sarebbe scampo. La sua percentuale, infatti, è ferma tra l’11 e il 13%. Troppo poco per poter continuare la sua avventura nella casa. Chissà cosa succederà nel corso della prossima puntata del reality.