Gf Vip, chi vuole abbandonare la casa? Tre concorrenti a rischio

Continuano le tensioni nella casa del Gf Vip 7. Altri concorrenti potrebbero lasciare il reality in anticipo.

Nervi tesi e crolli continui al Grande Fratello Vip 7. Altri tre concorrenti sembrano pronti a lasciare la casa, qualcuno già nella puntata di lunedì 24 ottobre 2022. Vediamo chi sono.

Daniele Dal Moro non ha gradito il rimprovero di Alfonso Signorini

Daniele Dal Moro non riusce a superare il rimprovero di Alfonso Signorini, che gli ha detto: “Sembri sempre depresso in maniera epocale”. Il concorrente si è sfogato, dicendo di aver passato anni bui, di essersi ripreso, ma di aver intenzione di migliorare ancora e di far fatica a ridere e scherzare con gli estranei.

“Adesso sono ordinato, ho smesso di bere, di fare uso di stupefacenti, anche di andare in discoteca.

Ho fatto tutto quello che potevo per stare bene. Nessuno in realtà sa quanto ho sofferto. Otto anni sono tanti”, ha raccontato.

L’invito a creare dinamiche rivoltogli da Sonia Bruganelli sembra aver fatto risprofondare Dal Moro ed Elenoire Ferruzzi ha riferito a Giaele De Donà e Antonino Spinalbese che potrebbe quindi abbandonare presto il reality.

Amaurys Perez potrebbe lasciare il Gf Vip dopo la lite con Charlie Gnocchi

Amaurys Perez si è invece spento dopo la lite scaturita con Charlie Gnocchi da una discussione su quanto successo con Marco Bellavia, come se si sentisse in colpa dopo aver perso il controllo.

La pace sembra essere tornata tra i due, ma Perez si è chiuso in un silenzio profondo e questo potrebbe spingerlo a lasciare il gioco.

Giaele De Donà non vorrebbe mettere in pericolo il suo matrimonio

Giaele De Donà potrebbe invece uscire dalla casa per non mettere in pericolo il suo matrimonio a causa dell’intesa con Antonino Spinalbese. La concorrente è stata invitata a dimostrare l’amore libero che ha detto di sostenere, ma De Donà è stata chiara: va bene fino a che si tratta solo di divertimento, non deve esserci alcun coinvolgimento emotivo.