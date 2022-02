Gf Vip, chiarimento tra Delia Duran e Soleil Sorge? “Sei tu la donna della sua vita, non io”

Dopo tanti litigi, sembra arrivata una tregua tra Delia e Soleil: nella casa più spiata d'Italia non mancano i colpi di scena. Cosa si sono dette?

La casa del Grande Fratello Vip continua a regalare sorprese ai fan più affezionati. A incuriosire, in particolare, è il triangolo amoroso più famoso (e discusso) del momento. Il rapporto tra Delia, Alex e Soleil ha animato per settimane le pagine della cronaca rosa nostrana e continua a farlo.

Nella casa di Cinecittà l’attore di Centovetrine ha maturato una certa “chimica artistica” (e passionale) con Soleil. L’amore per la moglie, la modella venezuelana Delia Duran, sembrava essere passato in secondo piano, salvo poi abbandonare la sua avventura da gieffino e tornare con lei. Sono passate solo poche settimane e ad aver deciso di intraprendere un’esperienza nel reality più chiacchierato di Canale 5 è stata proprio Delia, che nella casa sembra essersi avvicinata anche ad altri uomini, alimentando non poche critiche.

Dopo tanti litigi, pace fatta tra le due contendenti? Delia e Soleil sembrano aver raggiunto una tregua: tra loro c’è stato davvero un chiarimento? Cosa si sono dette?

Gf Vip, chiarimento tra Delia Duran e Soleil Sorge?

Parlando con Soleil, Delia sembra aver confermato la sua intenzione: dopo essere entrata nella casa del Gf Vip e aver assistito alla sintonia nata tra il marito e l’ex protagonista di Uomini e Donne, la modella venezuelana vorrebbe lasciare Alex Belli.

Infatti, ha dichiarato: “La cosa che mi ha maggiormente lasciato basita è che la complicità che ha avuto con te è la stessa che ha creato con me in 3 anni. Ascolta, vedere il tuo uomo che si isola, non ti parla più e sta sempre qui telepaticamente e pubblica delle cose, era un po’ sfasato e non era lo stesso Alex che avevo conosciuto.

Io voglio finire questa storia, questa presa per il c**o”.

Quindi ha sottolineato: “Questa roba non mi appartiene e ho detto basta. Io posso comprendere tante cose. Lui è sempre stato sincero all’inizio, mi ha detto com’è fatto e l’ho capito e accettato, ma questo è diverso. Prendermi per il c**o non mi sta bene. Fa un gaming che non mi appartiene, che se ne vada a fare in c**o”.

Non è mancato il suo sfogo: “Perché devo sopportare tutto questo? Spero che abbia capito questa scelta che ho preso. Se mi facesse una dichiarazione d’amore ora? Ci penserei, perché l’amore non è svanito del tutto. Come mai ho detto che è finita davvero? Perché sono stanca e sono stufa, io sono impulsiva, ma è quello che penso”.

La reazione di Soleil

Dopo le parole di Delia, è arrivata la risposta di Soleil. La sua coinquilina, infatti, ha commentato: “Io resto dell’idea che hai esagerato. Quando hai detto “basta ho chiuso il mio matrimonio e sono una donna libera”, secondo me è stato troppo pesante. Così come il gesto dell’anello non mi è piaciuto”.

Soleil sembra non avere dubbi: “Ricorda che con me può aver avuto la stessa complicità che ha con te, ma sei tu la donna della sua vita e non io“. La gieffina, inoltre, ha rimandato al mittente vecchie accuse, ribadendo: “Mi hai dato della gatta morta, quando io sono stata la prima a mettere un palo tra me e Alex“.