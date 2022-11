GF Vip, Clizia Incorvaia difende Micol e attacca le donne della casa: "Brutto esempio"

Clizia Incorvaia non ci sta e su Instagram difende la sorella Micol, che attualmente è una concorrente del Grande Fratello Vip e sta subendo non pochi attacchi da parte delle donne della casa.

Ecco tutti i dettagli.

Non è trascorso moltissimo tempo da quando Micol Incorvaia, la sorella della famosissima Clizia, è diventata una concorrente del Grande Fratello Vip.

La ragazza in questo breve lasso di tempo ha già subito numerosi attacchi da parte delle donne della casa ed è per questo motivo che Clizia ha deciso di spendere alcune parole sulla questione:

“Al di là del fatto che mia sorella possa piacere o non piacere, credo che nessun essere umano è legittimato a screditare, a parlare male dietro le persone, a dire le cose più brutte su quella persona.

Queste donne, tranne Giaele e Nikita, dalla più giovane alla più grande, hanno parlato in maniera terrificante nei confronti di questa ragazza, che è mia sorella. Anche se non fosse stata mia sorella avrei speso le stesse parole, perchè sono un brutto esempio di donne, sono le tipiche donne che odiano le altre donne, un cattivissimo messaggio sta passando in televisione”.