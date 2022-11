Di recente, nella casa del Gf Vip, Sarah Altobello e Oriana Marzoli hanno avuto un colloquio “piccante” sulle “doti” nascoste di Antonino Spinalbese.

Le due vippone hanno parlato, per l’esattezza di un particolare fisico dell’ex di Belen Rodriguez. Sarah in verità è apparsa molto scettica durante la conversazione.

Come ricorda il portale Gossip e TV, il flirt tra Oriana e Antonino sembra essere oramai giunto al termine. Del resto, Spinalbese non vuole più sentire parlare dell’attrice. L’imprenditore avrebbe trovato una reazione della 30enne esagerata, constatando dunque che non fosse la donna adatta a lui.

Gli utenti social stanno parlando dell’accaduto e si ipotizza che al momento l’interesse amoroso di Spinalbese sia Giaele De Donà.

Gf Vip: la domanda “piccante” di Sarah a Oriana

Lo scorso 25 novembre Sarah ha fatto una domanda “piccante” a Oriana riguardante Antonino. La 24enne ha chiesto senza mezzi termini se Spinalbese sia dotato. Marzoli ha risposto di sì. Sarah a quel punto ha detto: “Non pare. Ma veramente? Però non sembra”.

Lo scetticismo di Altobello

Nonostante la conferma di Oriana, Sarah è sembrata scettica sulle reali “doti” di Antonino spiegando che lei solitamente capisce queste cose e che non avrebbe mai sbagliato sulla “possenza” dell’ex parrucchiere. Marzoli, a sua volta, ha spiegato che lei queste cose invece non riesce mai a intuirle e che, a suo dire, nemmeno questa volta ci ha azzeccato con Spinalbese.

Qui sotto potete recuperare la “piccante” chiacchierata.