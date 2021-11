GF Vip, Katia Ricciarelli e Miriana Trevisan: “Sei il mio tallone d’Achille”

Nel corso della ventiduesima puntata del GF Vip si è parlato del rapporto tra Miriana Trevisan e Katia Ricciarelli. Ecco cosa è successo.

Alfonso Signorini è tornato in onda venerdì 26 novembre con la ventiduesima puntata della sesta edizione del Grande Fratello Vip. Una puntata particolarmente attesa, nel corso della quale si è parlato del rapporto tra Miriana Trevisan e Katia Ricciarelli. Ecco cosa è successo.

Katia Ricciarelli, la nomination di Miriana Trevisan

Nel corso della ventunesima puntata del Grande Fratello Vip Miriana Trevisan ha nominato Katia Ricciarelli. Una vicenda che non è stata particolarmente gradita dalla Ricciarelli, che non ha perso l’occasione di esprimere il proprio disappunto. “Fino alle otto e mezza di sera è stata in camera mia a mettersi le scarpe e tutto. Che str***a, le tiro una scarpa in testa. Sono schifata da questo atteggiamento, la prenderei a sberle”.

Per poi aggiungere: “Sei una traditrice e basta, attacchi alle spalle. Io ti avevo aperto il cuore e adesso capisco tutto. Ti dico davanti a tutti che sei una bugiarda e una pugnalatrice. Hai fregato tutti con i tuoi santini. Cercavi di arruffianarti cambiandomi il letto e le lenzuola”.

Katia Ricciarelli, le parole di Miriana Trevisan

Nelle scorse puntate, però, la stessa Ricciarelli aveva nominato la Trevisan, dicendo: “Io ti ho votata soltanto per quello che hai fatto a Nicola e tutti la pensano come me“.

Miriana Trevisan, dal suo canto, ha dichiarato: “Io ho fatto la cosa più logica. E uno e due e tre, mi hai nominata tante volte. Poi sei forte, ti ho nominata sapendo che sei un personaggio fortissimo. Chi dovevo votare secondo te? Non credo di aver fatto una cosa grave, ti ho soltanto votata.

E comunque io sono fiera di essere la donna che sono. Da due mesi ce l’hai con me, andiamo avanti”.

Katia Ricciarelli, la ventiduesima puntata del GF Vip

Proprio del rapporto tra Katia Ricciarelli e Miriana Trevisan si è parlato nel corso della ventiduesima puntata del Grande Fratello Vip. La cantante ha spiegato: “Mi sono sentita tradita perché da 15 giorni avevamo ripreso un rapporto”. La Trevisan ha commentato: “È vero, c’eravamo chiarite da 15 giorni, però lei quattro giorni prima m’ha nominato”.

La Ricciarelli ha proseguito: “A me dava fastidio il modo in cui hai trattato sempre Nicola”. Miriana Trevisan ha quindi replicato: “Con Nicola non hai visto tante cose”. Proprio nelle ultime ore, però, le due donne si sono chiarite, con Signorini che ha mandato in onda una clip che ha fatto commuovere i telespettatori in casa, così come gli altri inquilini della casa più spiata d’Italia. Le due donne, quindi, hanno fatto pace, con la Trevisan che ha ammesso: “Sei il mio tallone d’Achille“.