GF Vip, confronto tra Manuel e Soleil: “È stato un fulmine a ciel sereno”

Nel corso della trentatreesima puntata del Grande Fratello Vip si è assistito ad un confronto tra Manuel e Soleil. Ecco cosa è successo.

Alfonso Signorini è tornato in onda lunedì 10 gennaio con la trentatreesima puntata della sesta edizione del Grande Fratello Vip. Una puntata particolarmente attesa, nel corso della quale si è assistito ad un confronto tra Manuel e Soleil. Ecco cosa è successo.

Manuel Bortuzzo, la trentatreesima puntata del GF Vip

La scorsa settimana Manuel Bortuzzo ha nominato Soleil. Una vicenda che non è passata di certo inosservata, con l’influencer che ha espresso la propria delusione per quanto successo. A tal proposito, infatti, è stata mostrata una clip nel corso della diretta del 10 gennaio 2022, con Manuel che ha commentato:

“Mi reputo una persona in grado di riuscire a pensare con la propria testa e le proprie idee e non mi faccio influenzare da un rapporto d’amore.

Quello che ho visto in Soleil è quello di guardare oltre, l’ho sempre capita per questo. A me spiace. Lei può arrivare dove ancora non è arrivata. Maschera il lato che lei può tirare fuori, in certe situazioni non le appartiene andare a spada tratta su certe situazioni”.

Manuel Bortuzzo, il rapporto con Soleil

Soleil dal suo canto ha commentato: “Vado in difesa quando vedo cose che non mi stanno bene, a me hanno disturbato degli atteggiamenti di Lulù, da parte di Manuel è stato un fulmine a ciel sereno.

Di Lulù non mi piace la presunzione dei suoi atteggiamenti, l’ingratitudine nei miei confronti, il modo in cui ha trattato Katia”.

Manuel Bortuzzo, le dichiarazioni di Lulù

Il conduttore, a quel punto, ha deciso di tirare in ballo proprio Lulù che ha raggiunto Manuel e Soleil in Mistery Room. A tal proposito la principessa ha dichiarato: “Anche io ci rimanevo male quando discutevo con lei, perché c’è stata un’amicizia sin dall’inizio.

Semplicemente ora riesco più a rispondere. A Manuel non ho detto nulla, ma è ovvio lui è il mio fidanzato e ci rimane male”.