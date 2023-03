Gf Vip, confronto tra Oriana e Onestini: "Vuoi vincere o avere Daniele?". La gieffina risponde

Nel corso della diretta del Gf Vip di lunedì 3 febbraio, Oriana Marzoli e Luca Onestini sono stati chiamati in mistery. I due hanno avuto modo di confrontarsi su una domanda che l’ex volto di Uomini e Donne ha fatto a Oriana Marzoli mentre stavano giocando a “Obbligo o Verità” insieme agli altri concorrenti della casa: “Cosa preferisci, vincere o avere Daniele?”, la fatidica domanda posta da Luca Onestini. Oriana nel rispondere, non ha manifestato alcun cedimento.

Gf Vip, Oriana e Onestini si sono mostrati in mystery

Oriana ha risposto a questa domanda con tono molto deciso: “Cosa preferisco, vincere o avere Daniele? Io voglio tutte e due le cose. Non è che se vinco, non ho Daniele fuori. Voglio vincere e in più voglio avere Daniele fuori”.

Dal canto suo Onestini ha tenuto a puntualizzare: “Lei è la mia migliore amica, non la metterei mai in difficoltà ed è la persona con cui io sto bene dal primo giorno”. Così invece Alfonso Signorini: “Le buone intenzioni cozzano con il Grande Fratello Vip perché a vincere sarà uno solo”.

Sonia Bruganelli: “Oriana pensa a sé”

Sulla questione si è espressa anche l’opinionista Sonia Bruganelli: “Oriana è da tre settimane che sta in finale, quindi Luca no. Se tanto fosse stata sua amica non avrebbe sottolineato questo passaggio. Lo fa passare in cattiva luce. Più che strategica, non ci ha pensato perché lei pensa a sé e poi basta”. Orietta Berti si è invece accodata: “Fossi in Oriana, io penserei a vincere”.