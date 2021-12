GF Vip, confronto tra Sophie e Soleil: “Mi sono sentita umiliata”

Nel corso della ventiseiesima puntata del Grande Fratello Vip si è parlato del rapporto tra Sophie e Soleil.

Alfonso Signorini è tornato in onda venerdì 10 dicembre con la ventiseiesima puntata della sesta edizione del Grande Fratello Vip. Una puntata particolarmente attesa, nel corso della quale si è parlato del rapporto tra Sophie e Soleil. Ecco cosa è successo.

Sophie, le parole di Soleil: cosa è successo

Ennesima lite all’interno della casa più spiata d’Italia, questa volta con protagoniste Sophie Codegoni e Soleil Sorge. Il tutto è nato quando Soleil, parlando di Sophie e Gianmaria, ha affermato: “C’è bisogno di una foto della sezione mobili e soprammobili, nel matrimonio dei comodini siete voi i protagonisti!”.

La Codegoni ha risposto; “Dai Sole non farmi ridere troppo che dopo perdo l’espressione”. Soleil dal suo canto ha proseguito: “Tranquilla, sei abbastanza piena di plastica per non smorzare l’espressione”.

Parole che non sono passate di certo inosservate, tanto da dare il via ad un litigio tra le due gieffine.

Sophie, la ventiseiesima puntata del GF Vip

Proprio dello scontro avuto tra Soleil e Sophie si è parlato nel corso della ventiseiesima puntata della sesta edizione del Grande Fratello Vip. A tal proposito la Codegoni ha affermato: “Mi sono sentita umiliata“.

Soleil dal suo canto ha dichiarato: “Fare retromarcia su una battuta? Sono peggio gli insulti che ha fatto lei fuori luogo. Adesso vogliamo rendere la situazione più grande di quello che è? La mia non era una offesa sulla plastica ma sulla mancanza di personalità”.

Sull’argomento sono intervenute Valeria Marini e Francesca Cipriani. La Marini ha commentato: “È una provocazione fuori luogo fatta da Soleil, ha rovinato un momento magico.

Ho provato a parlarci, ma non era il momento”.

La Cipriani, dal suo canto, ha aggiunto: “Sono stanca di sentire queste offese, non si offendono le persone, sono stufa”. Il conduttore Alfonso Signorini ha quindi chiuso la vicenda affermando: “Voglio sdrammatizzare ma non mi sembra questo il momento opportuno di parlare di chirurgia. Quindi basta”.