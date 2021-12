Gf Vip, finita la passione tra Alex e Soleil? L’attore scoppia a piangere dopo un nuovo bacio

Delia Duran questa sera entrerà al Grande Fratello Vip per avere quello che è stato annunciato come “faccia a faccia definitivo” con suo marito Alex Belli.

Sono la coppia più chiacchierata della casa del Grande Fratello Vip: non mancano i litigi, ma la loro sintonia è evidente (proprio come la loro passione). Un nuovo bacio tra Alex e Soleil fa discutere, ma i fan della coppia continuano a sognare a occhi aperti.

Eppure le parole pronunciate da Soleil subito dopo il gesto di passione infrangono il cuore di Alex.

Gf Vip, nuovo bacio tra Alex e Soleil: cos’è successo?

Un bacio lungo e appassionato davanti ad alcuni coinquilini. Sguardi d’intesa tra i due, poi Soleil è caduta tra le sue braccia e per diversi secondi lo ha baciato con passione (ripresi senza filtri dalle telecamere di Cinecittà e davanti agli occhi indiscreti dei curiosissimi compagni d’avventura).

Un nuovo bacio tra Soleil e Alex ha alimentato le speranze dei loro fan (e persino gli applausi dei vipponi presenti), eppure le parole che lei ha pronunciato subito dopo non fanno ben sperare.

Avevano appena litigato, poi un aereo a loro dedicato è apparso sopra la casa, infine l’apparente passione: le parole di Soleil non sono piaciute al compagno, Alex Belli.

Gf Vip, nuovo bacio tra Alex e Soleil: le parole della gieffina fanno discutere

Dopo il bacio appassionato con Alex, Soleil ha detto: “Lo senti? Falso come tutto quello che sei stato fino a oggi con me“. Poi se n’è andata, lasciando Alex solo in giardino.

È a quel punto che l’attore, diventato famoso in particolare dopo la soap “Cento vetrine”, ha iniziato a stare male.

Gf Vip, nuovo bacio tra Alex e Soleil: il pianto dell’attore

Rimasto solo dopo il bacio e le parole di Soleil, Alex si è rifugiato in bagno, dove ha iniziato a piangere.

Lavandosi il viso e cancellando così le lacrime, ha ripetuto: “Voglio andare via, voglio andare via di qua. Fatemi andare via”. Più volte Alex sembrava aver maturato la decisione di abbandonare con anticipo la sua esperienza al Gf Vip, salvo poi cambiare idea perché – a sua detta – impossibilitato a restare lontano da Soleil. Questa volta sarà la decisione definitiva? O è già pronto un nuovo riavvicinamento tra i due?