GF Vip, cos'è successo tra Antonino e Giaele sotto le coperte: "Io e te sappiamo"

Nella casa del GF Vip Antonino Spinalbese ha instaurato un rapporto speciale con Giaele De Donà e con Ginevra Lamborghini e, per finire, ha trascorso una notte di passione con Oriana Marzoli.

Le tre donne si sono “coalizzate” contro di lui e nelle ultime ore lo spezzino ha gettato pesanti ombre sul comportamento della De Donà.

Antonino Spinalbese: la confessione a Giaele

Le “tre donne” del “triangolo” creato da Antonino Spinalbese al GF Vip contro ogni previsione hanno finito per coalizzarsi contro di lui invece che ostacolarsi a vicenda. Lo spezzino non sembra averla presa bene e infatti nelle ultime ore è tornato a scagliarsi contro Giaele De Donà dopo aver avuto con lei l’ennesimo chiarimento.

In particolare Antonino ha detto a Giaele che, se lui volesse, potrebbe farle fare brutta figura per qualcosa che solo loro due saprebbero. In molti hanno pensato che Antonino si riferisse a qualcosa avvenuto tra lui e la coinquilina sotto le coperte e che per questo sarebbe all‘oscuro del pubblico.

“Io vi posso mettere in difficoltà. Ascoltami io e te sappiamo la nostra verità. Se io dovessi parlare tu faresti una brutta figura, quindi non provare a fare la furba.

Basta, mi avete tutti quanti rotto, tu e Oriana! Quella mi chiama pezzo di M e tu ti metti a ridere? Poi mi dici che io sbaglio con lei a non parlarle? Ma vai a ca*are tu, lei e quell’altra!”, ha dichiarato l’ex fidanzato di Belen a Giaele.

In tanti non hanno gradito il suo comportamento e in queste ore in molti si stanno scagliando contro di lui a mezzo social.

Giaele ha sempre precisato di avere un rapporto aperto con suo marito e per cui, anche se lei e Antonino fossero andati “oltre” sotto le coperte, la questione non servirebbe a far fare una brutta figura a lei quanto piuttosto allo stesso spezzino, che finora è stato accusato dai telespettatori di esser stato molto incoerente.