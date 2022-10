GF Vip, Cristina Quaranta contro Giaele: “Sei una zecca vergognosa, tuo marito me lo prendo io”

Tra Cristina Quaranta e Giaele De Donà è scoppiato un vero e proprio scontro al GF Vip a causa di Antonino Spinalbese.

Nella casa del GF Vip si è acceso l’ennesimo scontro tra Cristina Quaranta e Giaele De Donà e il motivo della contesa tra le due è il rapporto instaurato dalla seconda con Antonino Spinalbese (mentre suo marito Bradford Beck è a casa ad attenderla).

Cristina Quaranta contro Giaele De Donà

Ancora una volta al GF Vip si è scatenato uno scontro tra Cristina Quaranta e Giaele De Donà e la prima ha accusato la seconda di riservare attenzioni indesiderate all’hair stylist mentre suo marito, Bradford Beck, è rimasto a casa ad attenderla. Nelle scorse ore la stessa Giaele ha confessato a Attilio Romita di essersi presa una cotta per Antonino e che, fortunatamente, l’atteggiamento dell’hair stylist l’avrebbe aiutata a imporsi dei freni.

“Orietta ha parlato di lei come un’ape, ma più che un’ape sei una zecca.

Devi stare nel tuo letto, non devi dividere il tuo letto con Antonino. Sei una zecca, sei vergognosa, tornatene nel tuo letto”, ha tuonato Cristina contro la collega, e ancora: “Quando Ginevra è uscita dalla casa Antonino era a pezzi. Ti sei intromessa, ma quando Antonino ha un problema viene da me a sfogarsi perchè c’è un’amicizia vera e pulita. Tu sei sposata, pensa a Brad. Dov’è tuo marito? Se non lo vuoi me lo prendo io che è milionario così smetto di fare la cameriera”.

In tanti si chiedono se tra le due ci saranno ulteriori sviluppi e se, soprattutto, tra Giaele e Antonino accadrà qualcosa all’interno della Casa. Al momento sulla questione non sono emersi ulteriori dettagli e i fan sono in trepidante attesa di saperne di più.