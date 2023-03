Gf Vip, Dal Moro si sfoga sui social: "Dovevo essere in studio. Trattato come latitante"

Continua a far discutere la squalifica di Daniele Dal Moro dalla casa del Grande Fratello Vip. Lo stesso ex gieffino è tornato a sfogarsi sui social, spiegando di aver rifiutato dalla produzione la richiesta di mandare in studio un suo video proprio com’era avvenuto con Edoardo Donnamaria nella precedente diretta del 16 marzo: “Dovevo essere in studio lunedì”, ha anticipato Dal Moro a tale proposito.

Gf Vip, Dal Moro si sfoga sui social: “Ho le mani per questioni contrattuali”

Attraverso un post sui social, Dal Moro oltre ad annunciare che non sarà presente nella prossima diretta del Gf Vip ha spiegato che tra non molto potrebbe raccontare la verità su quanto è accaduto nei momenti nei quali veniva squalificato. Oltre a ciò ha evidenziato le disparità di trattamento rispetto a Edoardo Donnamaria. L’imprenditore veronese ha ricordato che Donnamaria aveva avuto la possibilità di salutare i suoi compagni.

“Sono stato trattato da latitante”

Questo il post di Daniele Dal Moro affidato al post di Instagram:

“Dovevo essere in studio lunedì. Questa cosa non è stata possibile per le nuove disposizioni, solo un contributo video come per Edoardo. La differenza è che Edoardo non è stato prelevato in settimana come una latitante. Mi sono rifiutato di mandargli qualsiasi tipo di contenuto video da fargli strumentalizzare a loro piacimento. In questo momento purtroppo ho le mani legate per questioni contrattuali, ma a tempo debito racconterò tutta la verità sul Grande Fratello di figli e figliastri. Questa è una promessa”.