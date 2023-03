Gf Vip, Dal Moro su Onestini: "Prova interesse per Ivana. Oriana? Non metto la mano sul fuoco su di lei"

Gf Vip, Dal Moro su Onestini: "Prova interesse per Ivana. Oriana? Non metto l...

Nel corso della diretta del Grande Fratello Vip c’è stato spazio per un nuovo confronto. I due concorrenti, Daniele Dal Moro e Luca Onestini, hanno avuto modo di confrontarsi sul legame che c’è con l’influencer, Oriana Marzoli. L’imprenditore veneto, dalla sua, ha ammesso di aver capito che Luca Onestini prova per Oriana solo dell’amicizia. Tuttavia, ha anche rivelato che prova per quest’ultima dei dubbi al riguardo.

Gf Vip, confronto in diretta tra Dal Moro, Onestini e Oriana

L’imprenditore veronese ha spiegato di aver nutrito nei confronti di Luca Onestini dei pregiudizi, tuttavia, non appena si è reso conto che Onestini provava dei sentimenti per Ivana, si è ricreduto: “Ho capito che il suo interesse è per lei e che con Oriana c’è solo amicizia. A lei recrimino il fatto di aver avuto comportamenti con lui che non mi sono piaciuti e continuo ad avere i miei dubbi, non ci metto la mano sul fuoco, ma non sono geloso”.

“Mi sono riavvicinata a Luca perché mi fa divertire”

Oriana è stata chiamata ad esprimersi su questo confronto e ha voluto dire la sua. A tale proposito ha ammesso: “Non so perché la pensa cosi, all’inizio capivo che certi atteggiamenti potevano dargli fastidio, così ho smesso. Dopo che ci siamo allontananti, mi sono riavvicinata a Luca perché mi fa divertire, come amico”.