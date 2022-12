GF Vip, Dana Saber è una nuova concorrente: chi è?

GF Vip, Dana Saber è una nuova concorrente: in Italia è popolare solo per la paparazzata bollente con Dayane Mello.

Nel corso delle prossime due puntate del GF Vip, entreranno in Casa quattro nuovi concorrenti.

All’appello mancava il nome di una Vippona, ma nelle ultime ore è venuto a galla. Si tratta di Dana Saber, conosciuta per le paparazzate bollenti in compagnia di Dayane Mello.

GF Vip: Dana Saber è una nuova concorrente

Dopo l’ingresso di Milena Miconi e Riccardo Fogli al GF Vip, ci saranno altri quattro concorrenti pronti a diventare Vipponi. I nomi dei primi tre sono saltati fuori giorni fa: Davide Donadei, Nicole Murgia e Andrea Maestrelli.

All’appello mancava soltanto una donna, che è stata svelata dall’esperto di gossip Alessandro Rosica. Si tratta di Dana Saber.

Chi è Dana Saber?

“Dana Saber è una nuova concorrente del Grande Fratello Vip! La modella italo-marocchina è conosciuta solo per la finta paparazzata ‘con tanto di lingua’ con Dayane Mello!!! Grazie agli autori per aver messo dentro l’ennesimo premio Nobel Vip“, ha annunciato Alessandro Rosica su Instagram. Dana Saber, che su Instagram si chiama Dana Meskin è una semi sconosciuta.

In Italia è diventata popolare soltanto per la paparazzata bollente in compagnia dell’amica Dayane Mello.

Dana Saber: quando entra al GF Vip?

Stando alle indiscrezioni, Davide Donadei e Nicole Murgia dovrebbero entrare al GF Vip nel corso della puntata di sabato 17 dicembre. Lunedì 19, invece, sarà la volta di Andrea Maestrelli e Dana Saber.