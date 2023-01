GF Vip, Dana Saber offende Oriana Marzoli in arabo

GF Vip: Dana Saber ha dato della poco di buono a Oriana Marzoli. Insulti sia in italiano che in arabo. La lite è stata furiosa.

Nella casa del GF Vip c’è stata ultimamente una lite furiosa tra la nuova concorrente di origine marocchina, Dana Saber, e Oriana Marzoli.

Dana ha offeso più volte Oriana con fasi ingiuriose, sia in italiano che in arabo, definendola una poco do buono. Non solo. In un’altra occasione, mentre assieme a Nikita era intenta a consolare Antonella Fiordelisi (insultata prima dalla stessa Oriana), Dana si è lasciata scappare un commento poco carino, sempre nei confronti della venezuelana: “Lo schifo di certe persone, mi fanno venire voglia di vomitare. Direttamente dalla strada al Grande Fratello”.

Da giorni la modella marocchina sta facendo scintille con gli altri inquilini della Casa.

Il catfight tra Dana e Oriana

Nonostante sia da poco entrata nella casa del Grande Fratello Vip, Oriana è già entrata in contrasto con altri concorrenti del reality Mediaset, in primis con Oriana Marzoli. Offese a parte, tra lei e la venezuelana c’è stato anche un episodio di catfight a causa di alcuni abiti. La modella si è appropriata dell’armadio dell’influencer e questa, arrabbiatissima, ha spostato i suoi vestiti e scarpe.

In tale occasione, Dana ha dato della poco di buono a Oriana, offendendola con espressioni in lingua araba.

Il GF Vip prenderà provvedimenti?

Dana ha offeso Oriana con insulti sia in italiano che in arabo. É possibile che i telespettatori che masticano un po’ tale idioma abbiano compreso le parole della Saber. Al momento non è dato sapere se il GF Vip prenderà provvedimenti nei confronti della 29enne.