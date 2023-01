GF Vip, Dana Saber torna a scagliarsi contro Oriana Marzoli

Tornata alla vita reale da giorni, Dana Saber si è scagliata nuovamente contro Oriana Marzoli.

La modella e attrice ha avuto qualcosa da dire sull’igiene personale dell’ex coinquilina.

Tramite il suo profilo Instagram, Dana Saber si è raccontata un po’ ai fan. L’ex concorrente del GF Vip 7 ha aperto il box domande e non si è sottratta alle curiosità dei seguaci, neanche a quelle più scomode. Un follower, senza giri di parole, le ha chiesto: “Oriana puzzava?“.

Dana ha replicato: “Sì“.

Non è la prima volta che la Saber si scaglia contro Oriana Marzoli, tirando in ballo la sua igiene personale. Ai tempi dell’avventura al GF Vip, ha tuonato:

“Io non sono come voi che sparlate dietro e siete delle false. Non giocate con me che vi smaschero subito. Io faccio la lecca cose? No cara mia io non lecco proprio nulla e mai ti leccherò, perché ce l’hai sporco! Sei una donna volgare e ce l’hai sporco. Inutile che fai la forte come loro quando siete in gruppo, la vera forte qui sono io preparatevi”.