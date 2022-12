GF Vip, Daniele chiude con Nicole: "A me va bene non parlarti più"

Nelle ultime ore al GF Vip è successo di tutto.

Daniele Dal Moro, che sembra un fiume in piena, è sbottato anche contro Nicole Murgia, chiudendo ogni tipo di rapporto con lei.

GF Vip: Daniele chiude con Nicole

Dopo aver trascorso le prime settimane di permanenza a fare da tappezzeria alla casa del GF Vip, Daniele Dal Moro è letteralmente esploso. Il Vippone ne ha una per tutti e, specialmente nelle ultime ore, ha litigato con parecchi coinquilini. Dopo un duro scontro con Oriana Marzoli, ha chiuso ogni rapporto anche con Nicole Murgia.

Perché Daniele ha chiuso con Nicole?

Dopo un primo avvicinamento, che faceva anche pensare a qualcosa in più di una semplice amicizia, Daniele ha deciso di chiudere con Nicole. Il motivo? Non ha apprezzato l’atteggiamento che la Murgia ha avuto con la Marzoli. Al termine della litigata con Dal Moro, infatti, l’attrice ha abbracciato Oriana, cercando di consolarla.

Daniele lapidario con Nicole

“Se vuoi che non ci parliamo neanche più per me possiamo tranquillamente farlo.

A te non ti ho mai detto nulla, nella discussione fra me e Oriana tu non c’entri nulla. Io di te non mi fido, se questa cosa me l’avesse detta una Wilma di cui mi fido, ci avrei creduto. A te non credo“, ha dichiarato Daniele rivolgendosi a Nicole. Quest’ultima è rimasta senza parole, anche perché aveva dimostrato parecchio interesse nei suoi confronti.