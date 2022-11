GF Vip, Daniele con la bandana davanti alla bocca per paura del Covid

GF Vip, Daniele Dal Moro con la bandana davanti alla bocca per paura del Covid: la scena è virale.

Dopo che quattro concorrenti del GF Vip sono risultati positivi al Covid-19, Daniele Dal Moro è entrato in crisi.

Il concorrente, per paura del contagio, ha iniziato a girare per Casa con una bandana davanti alla bocca, messa a mo’ di mascherina.

GF: Daniele con la bandana sulla bocca per paura del Covid

Il Covid-19 è entrato nella Casa del GF Vip. Al momento, sono quattro i concorrenti risultati positivi: Patrizia Rossetti, Attilio Romita, Charlie Gnocchi e Luca Onestini. Questi Vipponi sono in quarantena fuori dal reality e potranno tornare in gioco soltanto quando si saranno negativizzati.

Nel frattempo, gli altri concorrenti sono sotto stretta osservazione medica e si sottopongono quotidianamente al tampone. Daniele Dal Moro, che non ha mai nascosto di essere ipocondriaco, è andato in panico, iniziando a girare per la Casa con una bandana davanti alla bocca a mo’ di mascherina.

Daniele Dal Moro è ipocondriaco

Daniele è terrorizzato dal contagio e ha anche avvisato i coinquilini del GF Vip. Nello specifico, Dal Moro ha chiesto loro di evitare i contatti fino a quando non saranno tutti fuori pericolo.

Il Vippone è talmente impaurito che ha iniziato a girare per la Casa con una bandana davanti alla bocca. La scena, neanche a dirlo, ha divertito il popolo social.

Daniele pronto ad abbandonare il GF Vip se dovesse risultare positivo

Parlando con Oriana Marzoli, Daniele ha ammesso che se dovesse risultare positivo al Covid abbandonerebbe il GF Vip. Dal Moro ha spiegato che non se la sente di fare la quarantena isolato dal mondo, per cui preferirebbe tornare a casa dalla sua famiglia.