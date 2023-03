GF Vip, Daniele contro Oriana: le frasi che potrebbero costargli la squalifica

Durante l’ultima puntata del GF Vip, Daniele Dal Moro, approfittando di una pausa pubblicitaria, si è scagliato contro Oriana Marzoli. Le frasi pronunciate potrebbero costargli la squalifica.

Daniele Dal Moro e Oriana Marzoli, fin dai primi tempi al GF Vip, hanno sempre avuto un rapporto altalenante. Nel corso dell’ultima diretta del GF Vip, però, il simpatico veneto ha approfittato di una pausa pubblicitaria per scagliarsi contro di lei. A pochi minuti dalla squalifica di Edoardo Donnamaria, Daniele potrebbe aver commesso il suo stesso errore.

Nel video del momento, diventato ormai virale, si sente Daniele che esclama:

“Devo fare come fa lei e dire tutte le cose che pretendo che lei faccia e che a me non vanno bene… Quindi non voglio più che lei urli, che faccia la scema con Luca… Tutte cose che non mi stanno bene e che fai tutti i giorni. Parli volgarmente, che mi rompi le palle perché non scop***“.