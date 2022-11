Al termine dell’ultima puntata del GF Vip, Daniele Dal Moro e Oriana Marzoli hanno avuto uno scontro al vetriolo.

L’ex tronista di Uomini e Donne non ha accettato le scuse della coinquilina e l’ha attaccata senza mezzi termini.

Oriana Marzoli, messa spalle al muro da Alfonso Signorini nell’ultima puntata del GF Vip, ha fatto la sua scelta. Tra Daniele Dal Moro e Antonino Spinalbese ha preferito l’ex di Belen Rodriguez. Appena i riflettori si sono spenti, la bella venezuelana ha provato a parlare con l’ex tronista, chiedendogli scusa.

Daniele, però, non ha accettato il ramoscello d’ulivo e ha tuonato:

“Nominami sempre, mi faresti il più grande regalo. Io non ti parlerò più ! Per me questo teatrino fra me te e Antonino era quello che volevi, te lo dico seriamente. Ti ho chiesto espressamente di lasciarmi fuori da queste dinamiche. Io ovviamente non è che non voglio essere inserito in nessuna dinamica, altrimenti me ne sarei rimasto a casa mia. Ma non voglio che mi inseriate in queste dinamiche di mer** e questa è una dinamica di mer**”.

Daniele, senza lasciare ad Oriana la possibilità di replicare, ha proseguito:

“Ora è inutile che mi chiedi scusa, perché secondo me lo hai fatto a posta. Dici che mi apprezzi ma per quale motivo se neanche abbiamo mai parlato? Non ti ho raccontato niente della mia vita, del mio passato. Solo perché ti sto simpatico? Bah. Secondo me non sei onesta, io non vedo neanche onestà in te. A me che tu sia una bella ragazza conta il 3%, ma tu sei convinta di altro. Anche delle scuse non me ne frega niente, il danno è fatto, le scuse le porta via il vento. Questo non è un errore, errare è umano. Ma io ti ho chiesto per quattro giorni di non inserirmi in nessuna dinamica e tu lo hai fatto. […] Tu penserai anche di essere una ragazza furba, ma sei una furba in mezzo ai furbi qua”.