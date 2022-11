GF Vip, Daniele Dal Moro: la confessione inaspettata

GF Vip, Daniele Dal Moro confessa che in 4 anni ha baciato solo una ragazza: si tratta di Martina Nasoni?

Al termine dell’ultima puntata del GF Vip, Daniele Dal Moro ha fatto una confessione del tutto inaspettata. Negli ultimi quattro anni della sua vita, ha baciato una sola ragazza.

Appena i riflettori dell’ultima diretta del GF Vip si sono spenti, Daniele Dal Moro si è confidato con la new entry Sarah Altobello.

Parlando della sua vita privata, il Vippone ha ammesso che negli ultimi quattro anni ha baciato una sola ragazza. Ha esordito:

Dal Moro ha proseguito:

“Non è che mi precludo ogni cosa, ma lo faccio solo se so che potrebbe esserci qualcosa di serio, altrimenti esco con i miei amici e mi faccio la mia vita. I film alle ragazze io non li faccio fare, non li faccio neanche iniziare in realtà. (…) Non mi sento di giudicare chi fa diversamente da me, ma io non potrei fare altrimenti. Se io sto male per amore riesco a portare avanti la mia vita, ma se io faccio stare male una persona non riesco neanche a lavorare. Non sono un buon samaritano, lo faccio sicuramente per le altre persone ma soprattutto per me”.