Nel corso dell’ultima puntata del GF Vip, Daniele Dal Moro ed Edoardo Donnamaria sono arrivati ad un passo dalla rissa.

Poco prima dell’ultima puntata del GF Vip, Daniele Dal Moro ed Edoardo Donnamaria hanno avuto una discussione molto accesa. Il primo si è arrabbiato con il coinquilino perché è stato etichettato come concorrente più “rosicone“. Dal Moro ha tuonato:

“Vogliamo ricordare di quando ho detto a tutti che non sei un bugiardo? Quante volte hai speso una parola per me? Stai zitto. Sei un leone solo a parole, ti sembra tutto dovuto. Tu in puntata non dici una parola. Non potevo sentirmi offeso per il fatto che hai riso su una battuta che mi prendeva in giro? Questa è la differenza tra me e te“.