Gf Vip, Daniele Dal Moro sul reality: "Un programma di mer*a", Signorini: "Non è stato bello sentirlo"

Tra le prime coppie sulle quali il Gf Vip ha puntato i fari nella puntata di lunedì 30 gennaio c’è quella formata da Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro.

I due stanno affrontando una fase fatta di alti e bassi, tanto che dopo essersi scontrati in modo molto acceso, hanno ripreso ad avvicinarsi l’uno con l’altra. Nella clip mostrata in onda vediamo Daniele pronunciare parole piene di rabbia del tipo “Il Gf Vip è un programma di mer*a”. La reazione del conduttore Alfonso Signorini non si è fatta attendere.

Gf Vip, Dal Moro: “Un programma di mer*a”. Signorini: “Mi sono sentito offeso”

Il gieffino ha spiegato quali sono i dubbi che nutre su Oriana e cosa c’è dietro il suo comportamento: “Il mio percorso, la mia vita è stata segnata da persone che non si sono comportate nel migliore dei modi. Se dovessi dirti il perché, io non lo so. Non credo di essermelo mai meritato, non lo so. Non sono mai stata una persona cattiva. Il problema tra me e Oriana non è solo la fiducia, il mio punto di domanda è che non riesco a capire il valore che lei dà alla nostra cosa.

Io penso che a Oriana sia sempre piaciuto Luca“. La replica di Oriana è stata immediata. L’influencer venezuelana ha dichiarato senza troppi giri di parole che non è sua intenzione aspettarlo a lungo.

Le scuse di Dal Moro

Alfonso Signorini dopo aver sentito Edoardo definire il Gf Vip “un programma di merda” ha reagito in modo molto duro, rimarcando sull’impegno che ci mette nel realizzare il programma: “Mi è dispiaciuto tanto, mi sono sentito offeso.

Ci metto la faccia e anche molta passione a fare questo programma di mer*a. Non è stata una bella cosa, sentirlo dire”. Il gieffino ad ogni modo ha voluto scusarsi per le sue parole, spiegando come fossero dovute a momenti di tensione.