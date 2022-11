GF Vip, Daniele Dal Moro svela le cause del ricovero

Daniele Dal Moro, dopo il ricovero in ospedale, è tornato nella Casa del GF Vip.

In un primo momento ha detto ai compagni di non poter svelare le cause del suo malore, poi ha vuotato il sacco con Edoardo Donnamaria.

GF Vip: Daniele svela le cause del ricovero

Domenica notte, un’ambulanza è arrivata al GF Vip per portare via Daniele Dal Moro. Il Vippone ha avuto un malore e lo staff di Alfonso Signorini ha optato per il ricovero in ospedale. A distanza di qualche ora, il ragazzo è tornato in Casa e ha dichiarato:

“Mi hanno ricoverato d’urgenza in ospedale e sono andato in ambulanza. Non posso parlarne ma è stata una notte brutta, sono andato a letto alle nove e mezza del mattino”.

A distanza di qualche ora, Daniele ha vuotato il sacco, svelando le cause del ricovero.

Daniele ricoverato per un attacco di panico

Parlando con l’amico Edoardo Donnamaria, Daniele ha confessato di aver avuto un attacco di panico. Non è la prima volta che Dal Moro ha problemi di questo tipo, tanto che ne aveva parlato anche ai tempi del GF Nip di Barbara D’Urso. Ad oggi, questo è ciò che conta, Dal Moro sta bene ed è più deciso che mai a proseguire la sua avventura nella Casa più spiata d’Italia.

Le dichiarazioni di Daniele sui suoi problemi

Qualche tempo fa, Daniele ha così parlato dei problemi che ha avuto nel corso della sua vita. Ha raccontato: