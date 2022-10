GF Vip, Daniele interessato a Elenoire: “Si vede che anche lui è preso”

GF Vip, Daniele Dal Moro è interessato a Elenoire Ferruzzi: la conferma arriva da Sofia Giaele De Donà.

Elenoire Ferruzzi e Daniele Del Moro potrebbero essere la prossima coppia del GF Vip? Secondo Giaele De Donà la risposta è affermativa. La Vippona ha confidato di aver notato degli atteggiamenti che non lasciano spazio a dubbi.

GF Vip: Daniele interessato a Elenoire

Da giorni, ormai, Elenoire Ferruzzi ha confessato di essere particolarmente interessata a Daniele Del Moro. Dopo aver perso la testa per Luca Salatino, la Vippona ha rivolto le sue attenzioni all’altro coinquilino. Questa volta, visto che non è fidanzato, sembra avere campo libero. Non solo, pare che anche Daniele sia interessato a lei. A darle la conferma è Sofia Giaele De Donà.

Il pensiero di Sofia Giaele De Donà

Giaele, in un momento di confidenze al GF Vip, ha dichiarato:

“Posso dirti una cosa? Si vedeva. Ti ricordi che te lo dicevo? Si vede che è anche lui è preso. Poi magari mi sbaglio, ma io da come vi ho visto quel giorno là fuori che scherzavate…per me quando un uomo punzecchia così vuol dire che c’è qualcosa”.

La De Donà non ha alcun dubbio: Daniele è davvero interessato a Elenoire.

GF Vip: la reazione di Elenoire

Elenoire, davanti alla teoria di Giaele, non ha potuto fare altro che gioire. La Ferruzzi ha esclamato:

“Ah meno male che tu me lo dici, perché per gli altri non è mai vero un ca**o, sono sempre io che invento“.

Esploderà la passione? Lo scopriremo nelle prossime puntate del GF Vip.