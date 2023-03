GF Vip, Daniele Moro contro Oriana: " Mi rompi perché non scop***"

Nell’ultima puntata del GF Vip, è andato ins cena un duro scontro tra Daniele del Moro e Oriana: “Mi rompe perché non scop***, alla fine si è arrangiata da sola”. Rischio squalifica?

GF Vip, scontro tra Daniele del Moro e Oriana: rischio squalifica

Dopo la squalifica avvenuta per Edoardo Donnamaria, la casa del GF Vip potrebbe perdere un altro elemento, questa volta quasi a sorpresa: nell’ultima puntata andata in onda lo scorso 9 marzo, durante una pausa pubblicitaria Daniele Dal Moro avrebbe alimentato la tensione con Oriana Marzoli, urlandole le seguenti frasi: ” Devo fare come fa lei e dire tutte le cose che pretendo che lei faccia e che a me non vanno bene, quindi non voglio più che lei urli, che faccia la scema con Luca. Tutte cose che non mi stanno bene e che fai tutti i giorni. Parli volgarmente, che mi rompi le palle perché non scop***“.

GF Vip, Daniele rincara la dose: “Oriana si è arrangiata da sola”

Al termine della puntata, non si sono di certo placate la acque, anzi, Dal Moro ha deciso di rincarare la dose, segnando un’insanabile rottura con Oriana.

Nel pomeriggio di venerdì 10 marzo, parlando con Nikita e Antonella del suo rapporto con Oriana, Daniele ha così dichiarato senza mezzi termini: “Ho litigato con lei, si è inc***ata. Poi va nel letto di là a piangere e ad arrangiarsi da sola. Te lo dico papale papale, capisci? Mi sento come un giocattolo”.

Frasi ancora più ingiuriose e che hanno scatenato i social, che ora chiedono provvedimenti, come già fatto per Edoardo Donnamaria.