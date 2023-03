GF Vip, Daniele non vuole dormire con Oriana: "Mi manda fuori di testa"

Attimi di sconforto per Oriana Marzoli al GF Vip. Dopo l’elezione come prima finalista, la bella venezuelana ha subito l’ennesimo colpo basso da Daniele Dal Moro: il Vippone non vuole dormire con lei.

GF Vip: Daniele non vuole dormire con Oriana

Dopo l’elezione come prima finalista del GF Vip, Oriana Marzoli pensava di festeggiare alla grande con Daniele Dal Moro. Eppure, il Vippone l’ha delusa ancora una volta, dicendole che non vuole dormire con lei. Non solo, il simpatico veneto si è lasciato andare a qualche provocazione, che ha fatto infuriare Oriana.

La decisione di Daniele Dal Moro

Daniele, senza giri di parole, ha esclamato:

“Quando torno a dormire con te? No! Quando abbiamo dormito insieme, una volta? Massimo due. Tre? No, tre non è vero, due mi ricordo, ma non c’è stata una terza. A San Valentino? Non abbiamo dormito insieme quella sera. No aspetta, forse, ok tre. La prossima volta dormiremo insieme al tuo compleanno tanto saremo qui insieme è il 13 marzo, è tra pochissimo. Basta che fai la brava e dormiamo davvero, ci siamo capiti, bisogna dormire però”.

Oriana si è infuriata e, il giorno dopo, ne ha parlato con Milena Miconi.

Lo sfogo di Oriana su Daniele

La Marzoli ha riflettuto a lungo sulle parole di Daniele, poi si è lasciata andare ad un lungo sfogo. Parlando con Milena, ha dichiarato: